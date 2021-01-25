В Рязанской области за сутки зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса

Всего число случаев заражения в регионе достигло 21 257. Выздоровели 96 человек (всего 19 365). Новых смертей не зарегистрировали (всего 218).

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 110 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил федеральный оперштаб.

Всего число случаев заражения в регионе достигло 21 257. Выздоровели 96 человек (всего 19 365). Новых смертей не зарегистрировали (всего 218).

В России за сутки зарегистрировали 19 290 случаев коронавируса в 84 регионах. Всего число случаев заражения достигло 3 738 690. За сутки выписали 19 003 человек, за весь период — 3 150 763. За сутки умерли 456 человек, за весь период — 69 918.