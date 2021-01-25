В Рязани задержали рецидивиста после кражи из аптеки и двух магазинов

Личность подозреваемого удалось установить после того, как он похвастался знакомым тем, что ни одна дверь не выдерживает его напор. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.

В Рязани задержали рецидивиста, который обокрал аптеку и два магазина. Об этом сообщила пресс-службе регионального УМВД.

Работник аптеки на улице Дзержинского заявил, что ночью кто-то взломал дверь и забрал из кассы три тысячи рублей выручки. Спустя сутки такое же заявление поступило от сотрудника магазина на улице Дзержинского, на этот раз пропал телефон и выручка в семь тысяч рублей. Еще через сутки злоумышленник взломал дверь магазина неподалеку и снова забрал из кассы выручку.

Личность подозреваемого удалось установить после того, как он похвастался знакомым тем, что ни одна дверь не выдерживает его напор. Им оказался 37-летний рязанец, которого ранее судили за угрозу убийством, кражу и незаконным оборот наркотиков.

Рецидивиста задержали, почти все деньги он успел потратить на наркотики. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.