В Рязани водитель «Ауди» без «прав» врезался в фуру на светофоре

ДТП произошло в субботу, 25 января, в черте города на 210-м километре трассы М-5. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани водитель Audi без «прав» врезался в фуру. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 25 января, в черте города на 210-м километре трассы М-5.

29-летний мужчина, двигавшийся в сторону Москвы, врезался в Volvo с полуприцепом, который остановился перед светофором. За рулем большегруза находился 38-летний мужчина.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали. У него не оказалось «прав».