В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем

В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в ТРЦ «Премьер».

В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в ТРЦ «Премьер». Видео опубликовали в Instagram.

По словам очевидца, покупатели — предположительно, семейная пара. Им продали пылесос, который работает от зарядки меньше, чем было заявлено. Покупатели посчитали, что продавец их обманул, требовали решить проблему у администратора. Девушка объясняла, что случай не для возврата или замены. Тогда покупатель начал грубо ругаться .

Администратор попросила охрану вывести посетителей.

«Охранник налетел с матом, а после этого услышал ответ и полез в драку с кулаками. Покупатель вроде ни разу даже и не ударил, только получал от охранника», — добавляет автор поста.

В ситуацию вмешались другие покупатели и менеджеры магазина.

Чем закончился конфликт, неизвестно.