\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
Втр, 26
Срд, 27
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 74.55 / 77.34 01:53
Нал. EUR 90.8 / 92.35 01:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
5 973
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
6 628
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
10 402
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
14 281
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем
В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в ТРЦ «Премьер».

В Рязани в магазине «Эльдорадо» охранник подрался с посетителем. Инцидент произошел в воскресенье, 24 января, в ТРЦ «Премьер». Видео опубликовали в Instagram.

По словам очевидца, покупатели — предположительно, семейная пара. Им продали пылесос, который работает от зарядки меньше, чем было заявлено. Покупатели посчитали, что продавец их обманул, требовали решить проблему у администратора. Девушка объясняла, что случай не для возврата или замены. Тогда покупатель начал грубо ругаться.

Администратор попросила охрану вывести посетителей.

«Охранник налетел с матом, а после этого услышал ответ и полез в драку с кулаками. Покупатель вроде ни разу даже и не ударил, только получал от охранника», — добавляет автор поста.

В ситуацию вмешались другие покупатели и менеджеры магазина.

Чем закончился конфликт, неизвестно.