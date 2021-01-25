В Москве нашли мертвым комика Шаляпина

Тело нашли ночью в понедельник, 25 января, в квартире на Хорошевском шоссе. Менеджер комика подтвердила его смерть.

В Москве нашли комика мертвым комика Александра Шаляпина. Он мог свести счеты с жизнью, сообщил Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело нашли ночью в понедельник, 25 января, в квартире на Хорошевском шоссе. Менеджер комика подтвердила его смерть. Она отметила, что у артиста были проблемы в последнее время.

Источник добавил, что около 20 лет Шаляпин злоупотреблял спиртным и семь лет лечился в клинике в Белгороде. Несколько дней назад он приехал в Москву.