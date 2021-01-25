Сотрудницу Рязанского приборного завода наградили медалью ордена «Родительская слава»

Начальника отдела развития производственной системы государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Зою Харлину и ее супруга Сергея указом Президента России Владимира Путина наградили медалью ордена «Родительская слава». Государственную награду за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Начальника отдела развития производственной системы государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) Зою Харлину и ее супруга Сергея указом Президента России Владимира Путина наградили медалью ордена «Родительская слава». Государственную награду за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей вручил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Семья Харлиных воспитывает шестерых детей: двух мальчиков и четырех девочек. Старшему ребенку — 19 лет, самому маленькому — полтора года. Обладая огромным опытом воспитания детей, многодетные родители принимают активное участие в общественной работе, направленной на популяризацию и укрепление семейных ценностей.

«Зоя Геннадьевна успешно реализует себя в работе. Она очень грамотный, энергичный и инициативный руководитель, отвечающий за внедрение технологий бережливого производства. Но самая главная роль в ее жизни, с которой она прекрасно справляется, это, конечно же, роль многодетной мамы, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Она не только воспитывает в лучших традициях шестерых детей, применяя индивидуальный подход к талантам и интересам каждого ребенка, но и проводит большую общественную работу, направленную на поддержку и укрепление института семьи».

В 2012 году за активную гражданскую позицию и высокий профессионализм Зоя Харлина была награждена Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской». Вместе с супругом они внесены в областную книгу Почета «Родительская слава», а также удостоены регионального Почетного знака «Родительская доблесть», который присваивается за формирование у детей высоких нравственных устоев и создание условий для достижения ими высоких результатов в учебе, труде, творчестве и спорте.