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Рязанцы могут оформить полисы ОСАГО в Сбере
Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Рязани и Рязанской области, в частности, в Касимове, Спас-Клепиках, Сасове, Шацке, Скопине, Михайлове, Новомичуринске, Ряжске и Кораблине. Ранее сервис был доступен только в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

В офисах Сбера в Рязани и Рязанской области теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнеров банка. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что ранее сервис был доступен только в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

«В августе 2020 года мы запустили страховой маркетплейс для автомобилистов в нашем мобильном приложении. Однако мы заметили, что многим было бы удобно заключать договоры автострахования при посещении офиса, и решили предоставить клиентам такую возможность. Услуга доступна уже в 1500 наших отделений, а до конца года мы „подключим“ к ОСАГО сеть офисов Сбера во всех субъектах РФ и добавим опцию оформления полисов и в нашей дочерней компании СберСтрахование», — рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Договоры ОСАГО уже можно оформить в отделениях Сбербанка в Рязани и Рязанской области, в частности, в Касимове, Спас-Клепиках, Сасове, Шацке, Скопине, Михайлове, Новомичуринске, Ряжске и Кораблине. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах. После того, как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.