Рязанцев предупредили о двухдневном отключении света из-за опиловки деревьев

Электричества не будет на время проведения работ. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за опиловки деревьев в Рязани два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили в мэрии .

В среду, 27 января, с 9:30 до 15:30 электричества не будет в Канищеве:

улица Луговая, дома с 1 по 48;

улица Хрюкина, дом 34а.

В четверг, 28 января, с 9:30 до 15:30 свет отключат по следующим адресам:

улица Полетаева, дома 9, 11, 11 корпус 1, 13, 13 корпус 1;

улица Гоголя, дома 12, 16а, 18, 20;

улица Толстого, дома 6, 8, 8а.

Работы проведет МБУ «ДБГ».