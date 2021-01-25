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Рязанцев предупредили о двухдневном отключении света из-за опиловки деревьев
Электричества не будет на время проведения работ. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за опиловки деревьев в Рязани два дня подряд будут отключать свет. Об этом сообщили в мэрии.

В среду, 27 января, с 9:30 до 15:30 электричества не будет в Канищеве:

  • улица Луговая, дома с 1 по 48;
  • улица Хрюкина, дом 34а.

В четверг, 28 января, с 9:30 до 15:30 свет отключат по следующим адресам:

  • улица Полетаева, дома 9, 11, 11 корпус 1, 13, 13 корпус 1;
  • улица Гоголя, дома 12, 16а, 18, 20;
  • улица Толстого, дома 6, 8, 8а.

Работы проведет МБУ «ДБГ».