Погоню на окраине Рязани устроили за подростком без «прав»

У водителя «девятки» потребовали остановиться в селе Хирино Рязанского района около 14:00. Водитель остановился, но затем продолжил движение, пытаясь скрыться от полиции.

В полиции рассказали, за кем устроили погоню в понедельник, 25 января. Комментарий предоставили в региональном управлении МВД.

Там отметили, что у водителя «девятки» потребовали остановиться в селе Хирино Рязанского района около 14:00. Водитель остановился, но затем продолжил движение, пытаясь скрыться от полиции.

Спустя время машину остановили в поселке Шахманово Рязанского района.

За рулем оказался 17-летний подросток без «прав».

«На вопрос, почему он пытался скрыться, подросток ответил, что „испугался“. Доступ к автомобилю, по словам подростка, у него от старого владельца», — рассказали в пресс-службе.

В отношении нарушителя возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление тс, не имеющим права управления тс»), по которой грозит штраф до 15 тысяч рублей, а также по части 2 статьи 12.25 КоАП («Невыполнение требования об остановке»), за что грозит штраф до 800 рублей.