Врезавшийся в ограждение на Московском шоссе водитель был пьян

Авария произошла около 22:10 у дома №49 по Московскому шоссе. Столкнулись Nissan Almera, за рулем которого была 39-летняя рязанка и Kia Rio под управлением 32-летнего водителя.

Водитель, устроивший ДТП в Рязани на Московском шоссе вечером 24 января был пьян. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 22:10 у дома №49 по Московскому шоссе. Столкнулись Nissan Almera, за рулем которого была 39-летняя рязанка и Kia Optima под управлением 32-летнего водителя.

Водитель Kia был пьян. Освидетельствование показало 0,704 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого мужчиной воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.

«Теперь водителю автомобиля Kia грозит ответственность не только за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, но и за причинение травм водителю Nissan», — отметили в полиции.

Ранее появились фото с места ДТП.