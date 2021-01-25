Эксперты назвали пять самых быстро ржавеющих автомобилей

Специалисты оценили данные пользователей. Отмечается, что проблемы возникли не у всех владельцев.

Эксперты назвали пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой. Список опубликовал журнал « За рулем ».

По словам специалистов, владельцев Lada Granta первого поколения могут ожидать проблемы с ржавчиной. По второму пока недостаточно сведений, уточнили в сообщении.

Самым слабым местом Lada Granta назвали непокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Отмечается, что ржавчина может появиться на порогах и нижней части дверей через два-три года после начала использования машины, это связано с нестабильным качеством оцинковки.

Как подчеркнуло издание, «покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения».

Также среди самых ржавеющих оказались Renault Logan и Sandero. Отмечается, что ржавчина на этих машинах может появиться через «пару зим, а может не вылезти и через пять». Среди недорогих кроссоверов наиболее часто проблемы с ржавчиной возникают у Skoda Yeti.

Из среднего ценового сегмента издание выделило Mazda 6. Наиболее часто проблемы возникают у российского внедорожника УАЗ «Патриот». В сообщении отметили, что ржавчину находили на моделях выпуска до 2018 года.