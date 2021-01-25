Мэрия проверит информацию о маршрутчике, зажавшего дверью пассажирку

Напомним, инцидент произошел 23 января на Театральной площади. Пожилая женщина заходила в заднюю дверь маршрутки №53, но водитель не заметил ее, зажал дверью и начал движение.

После того, как рязанка рассказала о маршрутчике, которой зажал дверью пассажирку, мэрия организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Информация уже передана в работу… По результатам проверки будут приняты меры», — отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел 23 января на Театральной площади. Пожилая женщина заходила в заднюю дверь маршрутки №53, но водитель не заметил ее, зажал дверью и начал движение.