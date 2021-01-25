Компания «Еламед» подарила Рязанскому дому ребенка аппарат для комплексной реабилитации

Сотрудники компании Еламед организовали благотворительный сбор пожертвований для Рязанского дома ребенка. Собранные денежные средства пойдут на лечение, обучение и социализацию детей.

К Новому году компания «Еламед» подарила Рязанскому дому ребенка аппарат для комплексной реабилитации. Об этом сообщили в организации.

По словам главного врача Рязанского дома ребенка Елены Шатской, новый аппарат будут использовать в реабилитационном отделении как важное дополнение в комплексной помощи для детей с особенностями в развитии, болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Сотрудники компании Еламед организовали благотворительный сбор пожертвований для Рязанского дома ребенка. Собранные денежные средства пойдут на лечение, обучение и социализацию детей.

«В настоящий момент в доме ребенка находится 87 детей от рождения до четырех лет, большинство из них имеют ограниченные возможности здоровья и нуждаются в эффективной реабилитации. У нас есть своя мультидисциплинарная команда специалистов по медицинской реабилитации. Они используют различные методы: медикаментозное лечение, физиотерапию, методы кондуктивной педагогики, арт-терапию и многое другое», — уточнила главный врач Елена Шатская.