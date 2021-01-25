Из-за неисправного отопления в Спасском районе произошло два пожара

В субботу, 23 января, в Спасском районе произошло два пожара. Об этом пишет издательство «Пресса».

В субботу, 23 января, в Спасском районе произошло два пожара. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Ночью в поселке Брыкин Бор горел дом. Хозяин почувствовал запах дыма и обнаружил огонь в районе дымохода дровяного котла. Он стал заливать пламя водой, но справиться самостоятельно не смог. Пожарные отстояли дом, крыша сгорела полностью.

Около 20:00 в поселке Спиртзаводской сгорела баня. Местный житель затопил печь, а когда пришел париться, помещение уже было в дыму. Деревянная баня сгорела полностью.

Причиной пожара в обоих случаях стало неисправное печное отопление.