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Глава Михайловского района рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Глава администрации порекомендовал сделать прививки всем, кто не болел коронавирусом, особенно людям из групп риска и людям трудоспособного возраста. Он напомнил, что всем желающим сделают прививки в Михайловской больнице по записи.

Глава администрации Михайловского района Евгения Сидоров рассказал о своем самочувствии после прививки «Спутник V».

Сидоров подчеркнул, что его деятельность предполагает постоянный контакт с множеством людей. «Считаю, что вакцинация от опасного заболевания — это забота как о своем личном здоровье, так и о здоровье своих близких и граждан, которые окружают», — отметил он.

Глава администрации порекомендовал сделать прививки всем, кто не болел коронавирусом, особенно людям из групп риска и людям трудоспособного возраста. «Прошло несколько дней с момента моей вакцинации. Чувствую себя прекрасно», — поделился Сидоров.

Он напомнил, что всем желающим сделают прививки в Михайловской больнице по записи: +7 (969) 999-64-01.

«Считаю, что прививка — это единственный эффективный и безопасный способ профилактики этой инфекционной болезни, который позволит сравнительно за короткие сроки существенно ограничить распространение болезни и снизить показатели заболеваемости населения», — заключил глава администрации района.