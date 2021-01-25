Глава Михайловского района рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Глава администрации порекомендовал сделать прививки всем, кто не болел коронавирусом, особенно людям из групп риска и людям трудоспособного возраста. Он напомнил, что всем желающим сделают прививки в Михайловской больнице по записи.

Глава администрации Михайловского района Евгения Сидоров рассказал о своем самочувствии после прививки «Спутник V».

Сидоров подчеркнул, что его деятельность предполагает постоянный контакт с множеством людей. «Считаю, что вакцинация от опасного заболевания — это забота как о своем личном здоровье, так и о здоровье своих близких и граждан, которые окружают», — отметил он.

Глава администрации порекомендовал сделать прививки всем, кто не болел коронавирусом, особенно людям из групп риска и людям трудоспособного возраста. «Прошло несколько дней с момента моей вакцинации. Чувствую себя прекрасно», — поделился Сидоров.

Он напомнил, что всем желающим сделают прививки в Михайловской больнице по записи: +7 (969) 999-64-01 .

«Считаю, что прививка — это единственный эффективный и безопасный способ профилактики этой инфекционной болезни, который позволит сравнительно за короткие сроки существенно ограничить распространение болезни и снизить показатели заболеваемости населения», — заключил глава администрации района.