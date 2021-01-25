Фальков заявил о возврате вузов к очному формату обучения

По его словам, вернуться к традиционному формату позволяет ситуация во многих регионах и городах. Он предположил, что студенты смогут вернуться к учебе после каникул.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что во многих городах России вузы в ближайшее время вернутся к очному формату обучения. Об этом передает РИА Новости .

По его словам, вернуться к традиционному формату позволяет ситуация во многих регионах и городах.

«И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — заявил Фальков во время общения с участниками конкурса «Студент года».