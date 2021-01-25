Акции протеста в Рязани и масштабная уборка снега. Главные новости выходных, 23-24 января

Минувшие выходные оказались для рязанцев неспокойными. Вспомним главные новости этих дней.

Минувшие выходные оказались для рязанцев неспокойными. Вспомним главные новости этих дней.

Несанкционированные акции

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Сторонники Навального вышли на улицы с требованием его освободить — Навального задержали сразу же по прилете из Германии.

В ходе протестов происходили стычки с силовиками. ОМОН жестко останавливал протестующих. В соцсетях появилось видео , как на площади Победы в Рязани ОМОНовцы избивают дубинками подростка.

К концу дня в Железнодорожный отдел Рязани поступили около 80 задержанных. Большинство из них отпустили через несколько часов. Точное число задержанных до сих пор неизвестно.

Фоторепортаж со дня протестов в Рязани смотрите здесь .

Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Скопинском районе в субботу, 23 января. «ГАЗель» под управлением жителя Рязанской области столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140. Погибли двое —оба жители Астраханской области.

В Новомичуринске произошла драка со стрельбой и погоней, пострадали двое братьев. В них стреляли из травматического оружия, а после избили кулаками.

В Рязанском районе у женщины сгорел дачный дом — выяснилось, что его поджег ее бывший супруг.

В селе Поляны в аквапарке «Окская жемчужина» посетитель получил серьезную травму, поскользнувшись на мокром полу.

В Рязани неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль и информационный щит на заборе детского сада. Никто не пострадал.

К другим новостям

Сотрудники администрации Рязани провели субботник в городе 23 января. Масштабная уборка прошла во всех районах. Снег убирали 60 единиц техники и более 1000 человек.

Старейшему жителю Сасова Михаилу Матвеевичу Воронину исполнилось 102 года. В 1979 году ему присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР».