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Жители рязанского поселка просят мэра разобраться со снежными завалами
Житель поселка Сысоево рассказал, что службы дирекции благоустройства не приезжают к ним расчищать дороги. В день субботника, 23 января, в поселок тоже никто не доехал.

Житель поселка Сысоево рассказал, что службы Дирекции благоустройства не приезжают расчищать дороги. В день субботника, 23 января, в поселок тоже никто не доехал.

Из-за обилия снега дорога, соединяющая улицы и центральную магистраль города, превратилась в однополосную, тротуара нет, и местные жители оказались в опасной ситуации.

Благодаря потеплению колейность немного уменьшилась, но появились огромные лужи, под которыми скопился лед.

«Люди, перемещаясь по дороге между городом и нашим поселком, падают. Слава Богу, что пока нет серьезных травм. Водители, курсирующие между городом и нашими улицами, все время боятся задавить человека, внезапно упавшего на дорогу. Ездить и ходить просто невозможно», — рассказал рязанец.

Жители поселка просят мэра Елену Сорокину лично проконтролировать ситуацию.