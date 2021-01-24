Жителей Рязанской области предупредили о тумане и гололеде

Жителей Рязанской области предупредили о тумане и гололеде. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области ночью и днем 24 января местами сохранится туман с видимостью 200-500 м. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах наблюдается гололед. На дорогах гололедица. При тумане возникают факторы опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта, риск совершить ДТП.

В условиях тумана пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения, строго соблюдать ПДД и отказаться от лишних маневров.