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Видео: в Рязани ОМОН избил идущего мимо подростка
В соцсетях появилось видео, как на площади Победы в Рязани ОМОНовцы избивают дубинками подростка. По кадрам понятно, что до этого парень просто шел по площади Победы.

В соцсетях появилось видео, как на площади Победы в Рязани ОМОНовцы избивают дубинками подростка.

По кадрам понятно, что парень просто шел по площади Победы. Он не держал плакат и не выкрикивал лозунгов. Силовики потребовали, чтобы он направился в другую сторону, а после схватили, повалили в снег и стали избивать дубинками.

Люди на площади призывали ОМОН отпустить молодого человека.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. В МВД России заявили, что за призывы к незаконным акциям полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к кремлю.

В России на акциях протеста 23 января задержали почти 3,5 тысячи человек.