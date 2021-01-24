В Рязанской области продлили метеопредупреждение о туманах
В региональном ГУ МЧС продлили метеопредупреждение. До конца суток 24 января, ночью и днем 25 января на территории области сохранятся туманы с видимостью 200-500 м, на дорогах гололедица.
В региональном ГУ МЧС продлили метеопредупреждение о туманах и гололеде
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До конца суток 24 января, ночью и днем 25 января на территории области сохранятся туманы с видимостью 200-500 м, на дорогах гололедица.
Пешеходов и водителей призывают быть осторожными и не нарушать правила дорожного движения.