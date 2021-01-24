В Рязанской области продлили метеопредупреждение о туманах

В региональном ГУ МЧС продлили метеопредупреждение. До конца суток 24 января, ночью и днем 25 января на территории области сохранятся туманы с видимостью 200-500 м, на дорогах гололедица.

В региональном ГУ МЧС продлили метеопредупреждение о туманах и гололеде

Информация опубликована на официальном сайте.

До конца суток 24 января, ночью и днем 25 января на территории области сохранятся туманы с видимостью 200-500 м, на дорогах гололедица.

Пешеходов и водителей призывают быть осторожными и не нарушать правила дорожного движения.