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В Рязанской области после акций протестов не заводили уголовные дела
В Рязанской области после акций протестов не заводили уголовные дела. Информация о каких-либо преступлениях в СКР пока не поступала.

СКР по Рязанской области не возбуждал уголовные дела после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщает Vidsboku со ссылкой на и. о. старшего помощника руководителя регионального СКР Яну Суханову.

«Информация о задержанных находится на контроле, уголовные дела не возбуждались, пока информация о каких-либо преступлениях нам не поступала», — прокомментировала Суханова.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В городах России в ходе несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального задержали 3 352 человека. Общее число задержанных — рекордное за всю историю протестных акций в современной истории России.

По данным карты «ОВД-Инфо», в Рязани задержали 17 человек, однако по данным источников в полиции, в субботу, 23 января, задержали более 80 протестующих. Точное число пока неизвестно.

Правозащитники просят рязанцев, задержанных во время несанкционированных протестов 23 января и находящихся в полиции, сообщить о себе через проект «ОВД-инфо».