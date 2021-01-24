В Рязанской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным федерального оперштаба, летальных исходов не зафиксировали.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Рязанской области выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, всего за время пандемии — 21 147.

Летальных исходов не зафиксировали. За все время пандемии в области от COVID-19 скончались 218 человек.

Новых выздоровевших 109, всего вылечились 19 269 пациентов.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заболели почти 4 миллиона человек.