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В Рязани водитель маршрутки поехал с зажатой в двери пассажиркой
В Рязани водитель маршрутки № 53 поехал с зажатой в двери пассажиркой. Об инциденте рассказала свидетельница инцидента в соцсетях.

О том, что в Рязани водитель маршрутки № 53 зажал в двери пожилую женщину и начал движение, рассказала свидетельница инцидента в соцсетях.

Это произошло в субботу, 23 января, около 17:00 на остановке «Театральная площадь». По ее словам, пассажирка заходила в заднюю дверь маршрутного такси № 53 К096ТВ62. Водитель сразу же тронулся и «потащил ее по остановке так, что она наполовину свисала с порога и волочилась почти что по земле».

«Спасибо, что до него докричались, он остановился, и обошлось без переломов. Для кого существуют зеркала? Почему водители не смотрят и спешат? Наглость! Какой раз уже происходит такая ситуация! Будьте осторожны!» — возмущается женщина.

Напомним, в сети появилась информация, что 20 января водитель маршрутки №99 защемил руку мальчику и проехал несколько метров.