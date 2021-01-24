\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 24
Пнд, 25
Втр, 26
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 73.85 / 76.81 11:06
Нал. EUR 90.15 / 92.9 10:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 2021 15:24
4 599
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
5 306
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
9 082
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
12 969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани неизвестные обстреляли машину возле детского сада
В Рязани неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль и информационный щит на заборе детского сада. Инцидент произошел вечером в субботу, 23 января.

В Рязани неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль и информационный щит на заборе детского сада. Инцидент произошел в Приокском в 18:10 в субботу, 23 января, пост о случившемся опубликовали в социальных сетях.

«В машину моей сестры стреляли из пневматического оружия. Напротив в 10 метрах находится детский сад № 101, на щите следы от пуль, стреляют уже не первый раз, страшно детей в сад водить. Сестра только вышла из машины, в этот момент стали стрелять! Она чудом успела забежать за дом," — сообщается в посте.

По информации автора, стреляли из окна дома второго этажа на улице Космонавтов, 9. к1. Потерпевшие написали заявление в полицию.