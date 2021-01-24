В Рязани неизвестные обстреляли машину возле детского сада

В Рязани неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль и информационный щит на заборе детского сада. Инцидент произошел вечером в субботу, 23 января.

В Рязани неизвестные обстреляли из пневматики автомобиль и информационный щит на заборе детского сада. Инцидент произошел в Приокском в 18:10 в субботу, 23 января, пост о случившемся опубликовали в социальных сетях.

«В машину моей сестры стреляли из пневматического оружия. Напротив в 10 метрах находится детский сад № 101, на щите следы от пуль, стреляют уже не первый раз, страшно детей в сад водить. Сестра только вышла из машины, в этот момент стали стрелять! Она чудом успела забежать за дом," — сообщается в посте.

По информации автора, стреляли из окна дома второго этажа на улице Космонавтов, 9. к1. Потерпевшие написали заявление в полицию.