В Калужской области восьмилетняя девочка задохнулась в сугробе
В деревне Леоново Калужской области во время игры в снегу погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла недалеко от ее дома.
В деревне Леоново Калужской области во время игры в снегу погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла недалеко от ее дома. Об этом
По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла в снегу, дети строили крепость в сугробах. Девочка залезла в снег слишком глубоко, сугроб обрушился и засыпал ее.
Взрослые откопали девочку и отвезли в местную больницу, но спасти ребенка не удалось.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.