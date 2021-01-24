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В Калужской области восьмилетняя девочка задохнулась в сугробе
В деревне Леоново Калужской области во время игры в снегу погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла недалеко от ее дома.

В деревне Леоново Калужской области во время игры в снегу погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла недалеко от ее дома. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла в снегу, дети строили крепость в сугробах. Девочка залезла в снег слишком глубоко, сугроб обрушился и засыпал ее.

Взрослые откопали девочку и отвезли в местную больницу, но спасти ребенка не удалось.

Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.