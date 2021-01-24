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Старейший житель Сасова отметил 102-й день рождения
Старейшему жителю Сасова Михаилу Матвеевичу Воронину исполнилось 102 года. Он имеет звание «Почетный гражданин города Сасово».

Старейшему жителю Сасова Михаилу Матвеевичу Воронину исполнилось 102 года. Об этом сообщили в городской администрации.

Он родился 24 января 1919 года в селе Старотомниково Шацкого уезда Тамбовской губернии. В 1933 году поступил во 2-й Ленинградский мединститут. Во время войны участвовал в сооружении оборонного поля вокруг Ленинграда, получил диплом врача и был призван на фронт. Служил в составе Прибалтийского и Белорусских фронтов. С осени 1945 года работал хирургом Ряжской железнодорожной больницы, потом был главврачом узловой железнодорожной больницы и хирургом. Преподавал хирургию в фельдшерско-акушерской школе в Сасове.

В 1979 году Михаилу Матвеевичу присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР». Возглавляя Сасовскую узловую больницу, он способствовал открытию детского отделения, открытию водогрязелечебницицы и амбулатории на станции Кустаревке.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». Михаил Матвеевич имеет звание «Почетный гражданин города Сасово».