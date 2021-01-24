Рязанцы устроили флешмоб снеговиков в соцсетях
Жители городов Рязани начали делиться фотографиями снеговиков и снежных фигур в пабликах «ВКонтакте». Среди скульптур — снеговик в маске, девушка в полушубке и кот.
Жители городов Рязани начали делиться фотографиями снеговиков и снежных фигур в пабликах «ВКонтакте».
Один из снеговиков носит медицинскую маску.
В Сасово
В Рязани появилась фигура девушки в полушубке и кокошнике. Ее слепили во дворе дома на улице Советской Армии.
Напомним, что в Рязанской области 25 января температура воздуха днем прогреется до 3 градусов тепла.