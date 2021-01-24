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Рязанцы пожаловались на травмоопасную ситуацию на улице Советской Армии
Рязанцы пожаловались на травмоопасную ситуацию на улице Советской Армии. После уборки трактор оставляет большие сугробы, по которым очень тяжело идти.

Жительница дома на улице Советской Армии рассказала, что после уборки снега трактором ходить по тротуарам стало невозможно.

По ее словам, в районе домов № 18, 20, 22, 24 после уборки трактор оставляет большие сугробы, по которым очень тяжело идти.

«С ребенком ходить невозможно. Как можно так чистить? А тротуар вообще месиво… Площадь возле магазинов также не убрана. Пешеходная дорожка и спуск на улице — тоже опасность», — возмущается рязанка.

Напомним, 23 января сотрудники администрации Рязани провели субботник в городе. Масштабная уборка прошла во всех районах.