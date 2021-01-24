Рязанца силовики задержали по пути на вокзал

Житель Рязани рассказал, что оказался задержанным, просто проходя мимо протестующих в субботу, 23 января. Он направлялся на вокзал.

Житель Рязани рассказал, что оказался задержанным, просто проходя мимо протестующих в субботу, 23 января.

Он разместил в интернете видео из «ПАЗика», где оказался с другими задержанными, и рассказал о ситуации.

Молодой человек пояснил, что не участвовал в митинге и двигался в сторону ТЦ «Виктория Плаза» примерно в 16:00, когда на площади Победы шли протестные акции.

«Я себя не чувствовал виновным, каким-то преступником, ничего не кричал, плаката не нес и в розыске не состою, двигался один, отдельно от толпы», — написал рязанец.

Когда он попытался пройти сквозь силовиков, его задержали и посадили в «ПАЗик». Всего набралось около 15-20 человек, позже их отвезли в РОВД, где они провели несколько часов. Там у задержанных взяли объяснительную, сфотографировали, составили протокол задержания.

«Вот так шел на вокзал, ботинки промочил, не доехал я», — отметил рязанец.

Напомним, ранее сообщалось, что в Железнодорожный отдел Рязани поступили около 80 задержанных во время протестов 23 января. Большинство из них отпустили через несколько часов.

Общее число задержанных в ходе несанкционированных протестных акций пока неизвестно.

Несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. В МВД России заявили, что за призывы к незаконным митингам полиция будет привлекать к ответственности.