Песков назвал акции протеста в поддержку Навального немногочисленными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые прошли 23 января по всей России. Он назвал митинги немногочисленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые прошли 23 января по всей России. Интервью вышло в программе « Москва. Кремль. Путин » на телеканале «Россия-1».

Песков пояснил, что «раскачать ситуацию в России не получается, потому что Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста».

Информацию о «дворце Путина» он назвал «так называемыми разоблачениями» и отметил, что они выгодны «тем, кто хочет дальше качать ситуацию».

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что это тоже граждане России, и он уважает все точки зрения, но участие в несанкционированных акциях считает нарушением закона.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В городах России в ходе несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального задержали 3 352 человека. Общее число задержанных — рекордное за всю историю протестных акций в современной истории России.