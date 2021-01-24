После акции протеста рязанец попал в травмпункт

После акции протеста рязанец попал в травмпункт. Молодого человека доставили туда с вывихом плеча, который он получил во время задержания силовиками.

В субботу, 23 января, в Рязани во время задержания на несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального пострадал 18-летний рязанец. Молодого человека доставили в травмпункт при поликлинике № 2. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Ему диагностировали вывих плеча.

Медики рассказали, что парень обратился к ним самостоятельно. Ему оказали необходимую помощь. Данные об инциденте передали в правоохранительные органы.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального прошли в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. В МВД России заявили, что за призывы к незаконным митингам полиция будет привлекать к ответственности.