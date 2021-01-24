Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, поблагодарил подписчиков в Instagram

Мальчик, потерявший ноги и руку в ДТП под Рязанью, поблагодарил подписчиков в Instagram.

Владислав Синилкин, потерявший ноги и руку в аварии с автобусом под Рязанью, завел Instagram для общения с подписчиками.

«Привет, друзья, спасибо за ваши комментарии, я их все читаю. Мне очень приятно, что вы меня поддерживаете», — обратился ребенок к своим подписчикам.

Мать мальчика рассказала, что сына опять перевели из реанимации в отделение, но пока он не очень хорошо себя чувствует из-за тошноты.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.