В компании «Веллком» рассказали, как выбрать двухкомнатную квартиру в новостройке

В компании «Веллком» рассказали, как выбрать двухкомнатную квартиру в новостройке. В организации отметили, что при выборе нужно обращать внимание на количество окон, планировку и другие детали.

В компании «Веллком» рассказали, как выбрать двухкомнатную квартиру в новостройке. В организации отметили, что при выборе нужно обращать внимание на количество окон, планировку и другие детали.

Как подчеркнули в компании, в доме Vellcom DOM на улице Ленинского Комсомола есть «двушки» площадью 70 кв. м с большой спальней и двумя окнами, что позволяет разделить помещение.

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