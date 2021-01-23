В Рязанской области выявили 110 новых случаев заражения COVID-19

В Рязанской области выявили еще 110 случаев заражения COVID-19. За последние сутки новых выздоровевших 108 (всего 19 160), один летальный исход (218 за время пандемии).

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области выявили еще 110 случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 21 035.

В регионе за последние сутки новых выздоровевших 108 (всего 19 160), один летальный исход (218 за время пандемии).

В России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 921 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 351 (11,2%) без клинических проявлений.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 3 698 273 случая (+0,57%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 27 779 человек. Выписано за весь период — 3 109 315. За последние сутки умерли 559 человек. Умерло за весь период — 68 971.