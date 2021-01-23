В Рязани заметили колонну автозаков Росгвардии

В Рязани горожане заметили колонну автозаков Росгвардии. Фото опубликовали в социальных сетях.

В Рязани горожане заметили колонну автомобилей Росгвардии. Фото опубликовали в социальных сетях в субботу, 23 января.

«Подмога приехала: Росгвардия, четыре машины. Рязань-1», — подписал очевидец.

Также горожане сообщают о колоннах из полицейских машин в городе. Примерно десять автомобилей правоохранителей заметили на стадионе «Локомотив».

Напомним, к митингам 23 января призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.

Рязанский минобр призвал родителей «оградить детей от прогулок» 23 января.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах.

В городах России в субботу, 23 января, начались несанкционированные акции протеста.