В Рязани заметили колонну автозаков Росгвардии

В Рязани горожане заметили колонну автомобилей Росгвардии. Фото
«Подмога приехала: Росгвардия, четыре машины. Рязань-1», — подписал очевидец.
Также горожане сообщают о колоннах из полицейских машин в городе. Примерно десять автомобилей правоохранителей заметили на стадионе «Локомотив».
Напомним, к митингам 23 января призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.
Рязанский минобр призвал родителей «оградить детей от прогулок» 23 января.
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах.
В городах России в субботу, 23 января, начались несанкционированные акции протеста.