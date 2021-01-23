В Рязани представили проект сети велодорожек

В Рязани в пятницу, 22 января, в пространстве «Точка кипения» обсудили концепцию создания сети велодорожек. Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина. Над проектом команда из Рязани работала в Сколково.

В Рязани в пятницу, 22 января, в пространстве «Точка кипения» обсудили концепцию создания сети велодорожек. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» мэр города Елена Сорокина.

В дискуссии участвовали представители областного правительства, структурных подразделений администрации, активисты велодвижения и заинтересованные горожане.

«Велосипед можно рассматривать как транспорт, как свидетельство приверженности здоровому образу жизни, как часть туристической инфраструктуры. Рязань относится к городам, где высок уровень автомобилизации. В нашем городе 320 автомобилей на тысячу жителей — это выше среднего уровня по стране и ЦФО. С одной стороны, это говорит об уровне жизни рязанцев. С другой стороны, создает очень серьезную нагрузку на нашу транспортную сеть, которая была спроектирована еще в советские времена», — сообщается в публикации.

По словам Елены Сорокиной, в условиях пробок альтернативой может стать велосипед. Сторонников велосипеда в качестве транспорта среди рязанцев становится все больше.

«В качестве примеров нам постоянно приводят западные города. К сожалению, российских аналогов практически нет, за исключением, пожалуй, Санкт-Петербурга и еще нескольких. Мы, конечно же, должны учитывать опыт наших коллег из других городов, но ориентироваться будем прежде всего на потребности рязанцев», — добавила градоначальница.

Над проектом сети велодорожек команда из Рязани работала в Сколково. Пока это лишь схема, на которую будут накладываться предложения рязанцев.

Сорокина пообещала опубликовать проект, чтобы собрать мнения жителей о нем и совместно прийти к лучшему для Рязани решению.