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В Рязани задержали пьяного мужчину, угрожавшего убить 15-летнего пасынка
В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить 15-летнего пасынка. Сотрудники отдела МВД по Советскому району утихомирили нетрезвого мужчину и предотвратили опасный конфликт.

В Рязани задержали мужчину, угрожавшего убить 15-летнего пасынка. Сотрудники отдела МВД по Советскому району усмирили нетрезвого рязанца и предотвратили опасный конфликт.

По предварительной информации, 40-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Его пасынок, учащийся восьмого класса, попросил отчима уйти на некоторое время из дома, чтобы прийти в нормальное состояние. Отчим злоупотребляет спиртным, поэтому подросток высказал ему свое недовольство.

Слова разозлили мужчину, он стал кричать на мальчика и пригрозил, что убьет его, если он продолжит давать советы. В это время в квартире находилась мать, которая сообщила о случившемся в полицию.

Участковые уполномоченные прекратили семейную ссору и предотвратили тяжкие последствия.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», по ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.