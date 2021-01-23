В Рязани на площади Победы остались около 100 протестующих
В Рязани на площади Победы осталось около 100 протестующих. Корреспондент РЗН. инфо сообщает, что осталась в основном молодежь.
В Рязани на площади Победы осталось около 100 протестующих. Корреспондент РЗН. инфо сообщает, что среди них в основном молодежь.
«Мы здесь власть», «Мы победили!» — кричат митингующие.
При этом полиция остается на площади Победы.
Напомним, 23 января рязанцы вышли в центр города, чтобы поддержать Алексея Навального. Акции несанкционированные, проходят задержания. Точное число задержанных неизвестно.