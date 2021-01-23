В Петербурге и Москве начались массовые задержания протестующих

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 23 января, начались массовые задержания собравшихся на несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального.

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу, 23 января, начались массовые задержания собравшихся на несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального.

На Сенатской площади Петурбурга задержано уже около 49 человек, сообщает корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа». Людей сажают в автобус.

На Пушкинской площади в столице задержали фотографа и блогера Илью Варламова, сообщает Mash.

По некоторым данным, на площади уже собралось около 2000 человек.

Напомним, к митингам 23 января призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах.

В городах России в субботу, 23 января, начались несанкционированные акции протеста.

Фото: Евгений Фельдман / «Медуза»