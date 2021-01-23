В Новой Москве на свадьбе расстреляли жениха и его брата

В Новой Москве на свадьбе гость расстрелял жениха и его брата. Преступление произошло в загородном клубе. Возбуждено уголовное дело.

В Новой Москве на свадьбе расстреляли жениха и его брата. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 23 января.

Преступление было совершено во время второго дня отмечания свадьбы в загородном клубе. По предварительной информации, жених поссорился с кем-то из гостей. Злоумышленник открыл огонь, скончались жених и его брат. Всего было сделано шесть или семь выстрелов. Оба погибших — уроженцы Молдавии, но имеют российское гражданство.

Преступник скрылся с места преступления на черном джипе без номеров. Его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Позже появилось видео с места убийства. На кадрах видно, что преступление произошло около входа в развлекательный клуб.