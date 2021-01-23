В Госдуме предложили лишать свободы за вовлечение детей в акции протеста

В Госдуме предложили лишать свободы за вовлечение детей в акции протеста. Инициативу депутата Евгения Марченко поддержали Следственный комитет и Верховный суд.

Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил законопроект, который предусматривает уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста. Концепцию инициативы поддержали Следственный комитет и Верховный суд. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает ввести вместо административной уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы за вовлечение детей в незаконные акции. Также законопроект предусматривает лишение свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — сообщается в отзыве Следственного комитета.

Напомним, к митингам 23 января призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.

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