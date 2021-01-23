Под Рязанью дом женщины поджег бывший муж

В Рязанском районе у женщины сгорел дачный дом, полиция установила причастность к преступлению ее бывшего супруга. Мужчину задержали.

В Рязанском районе у женщины сгорел дачный дом, полиция установила причастность к преступлению ее бывшего супруга. Мужчину задержали, сообщается на сайте регионального УМВД.

Дом в садоводческом товариществе загорелся ночью, огонь полностью уничтожил его. Дача принадлежала 36-летней рязанке и ее матери. По ряду характерных признаков сотрудники полиции предположили, что возгорание произошло из-за поджога.

Оперативники уголовного розыска выясняли, в каких отношениях состоят между собой члены пострадавшей семьи. Выяснилось, что некоторое время назад рязанка оформила развод с мужем — 38-летним местным жителем. Теперь она одна воспитывает общего ребенка. Бывший супруг пытается видеться с ребенком, но женщина этого не поощряет, между ними происходят конфликты.

Оперативники предположили, что ситуация могла спровоцировать мужчину. Оперативники выяснили, что в ночь пожара мужчина приезжал в садоводческое товарищество на автомобиле. Позже стали известны и другие обстоятельства, указывающие на причастность рязанца к поджогу.

Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», по нему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.