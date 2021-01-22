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Заместитель Сорокиной проверил уборку снега в Горроще
Заместитель рязанского мэра Владимир Бурмистров проверил уборку снега в Горроще. Он проехал по тем местам, на которые жаловались горожане.

Заместитель рязанского мэра Владимир Бурмистров проверил уборку снега в Горроще. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил сайт администрации города.

Бурмистров проехал по тем местам, на которые жаловались рязанцы. Так, на улице 4-я Линия он отметил плохую уборку дороги и колейность. Подрядчик должен устранить ее.

У дома №2/1 на этой же улице не почистили входную группу и въезд во двор, но территорию двора убрали. Управляющей компании поручили устранить недостатки.

Горожане также жаловались на снег у остановки «Памятник Полетаеву» рядом с ТЦ «Кристалл». Во время проверки остановка и пешеходные переходы были чистыми.

«Однако не все организации на улице Полетаева привели свои территории в надлежащие состояние. Префектом района территория взята на контроль», — отметили в мэрии.

У гимназии №5 на улице Братиславской заместитель мэра нашел плохо расчищенный пешеходный переход.

На улице Гоголя дорога сильно сужена из-за снега на обочинах, машинам сложно разъехаться. Бурмистров поручил расчисть дорогу до пересечения с улицей Черновицкой. Этим займется подрядчик.

Центральную дорогу на улице Черновицкой и тротуары вдоль нее уберет дирекция благоустройства.