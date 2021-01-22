Заместитель Сорокиной проверил уборку снега в Горроще

Заместитель рязанского мэра Владимир Бурмистров проверил уборку снега в Горроще. Об этом в пятницу, 22 января,
Бурмистров проехал по тем местам, на которые жаловались рязанцы. Так, на улице 4-я Линия он отметил плохую уборку дороги и колейность. Подрядчик должен устранить ее.
У дома №2/1 на этой же улице не почистили входную группу и въезд во двор, но территорию двора убрали. Управляющей компании поручили устранить недостатки.
Горожане также жаловались на снег у остановки «Памятник Полетаеву» рядом с ТЦ «Кристалл». Во время проверки остановка и пешеходные переходы были чистыми.
«Однако не все организации на улице Полетаева привели свои территории в надлежащие состояние. Префектом района территория взята на контроль», — отметили в мэрии.
У гимназии №5 на улице Братиславской заместитель мэра нашел плохо расчищенный пешеходный переход.
На улице Гоголя дорога сильно сужена из-за снега на обочинах, машинам сложно разъехаться. Бурмистров поручил расчисть дорогу до пересечения с улицей Черновицкой. Этим займется подрядчик.
Центральную дорогу на улице Черновицкой и тротуары вдоль нее уберет дирекция благоустройства.