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Власти Рыбновского района ответили на вопрос о занятиях в школах 23 января
В пятницу, 22 января, глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов ответил на вопрос о занятиях в школах 23 января. По его словам, суббота является выходным днем для всех образовательных учреждений района.

В пятницу, 22 января, глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов ответил на вопрос о занятиях в школах 23 января. По его словам, суббота является выходным днем для всех образовательных учреждений района.

Ранее сообщалось, что в местной школе №4 планировали провести с детьми «воспитательную работу».

Рязанский минобр заявил, что не объявлял 23 января учебным днем в школах. Ведомство призвало «оградить детей от прогулок» 23 января.

Полиция предупредила о наказании за участие в акциях 23 января.