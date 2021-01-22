Власти Рыбновского района ответили на вопрос о занятиях в школах 23 января

В пятницу, 22 января, глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов ответил на вопрос о занятиях в школах 23 января. По его словам, суббота является выходным днем для всех образовательных учреждений района.

В пятницу, 22 января, глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов ответил на вопрос о занятиях в школах 23 января. По его словам, суббота является выходным днем для всех образовательных учреждений района.

Ранее сообщалось, что в местной школе №4 планировали провести с детьми «воспитательную работу».

Рязанский минобр заявил, что не объявлял 23 января учебным днем в школах. Ведомство призвало «оградить детей от прогулок» 23 января.

Полиция предупредила о наказании за участие в акциях 23 января.