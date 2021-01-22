Видео: полиция останавливает водителей на Московском шоссе

Полицейские также следят за водителями, которые устраивают дрифт. Рязанцев попросили сообщать о нарушениях по номерам телефона 29-74-54 и 29-74-64.

Вечером в пятницу, 22 января, полиция проверяет тонировку на автомобилях у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Рязанской области.

Полицейские также следят за водителями, которые устраивают дрифт.

Правоохранители выявили несколько нарушений светопропускаемости стекол авто. Нарушителей привлекли к административной ответственности. С водителями провели профилактические беседы.

Рязанцев попросили сообщать о нарушениях по номерам телефона 29-74-54 и 29-74-64.