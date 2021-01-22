\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
-1°
Сбт, 23
Вск, 24
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 74.56 / 76 17:17
Нал. EUR 90.76 / 91.64 17:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
7 часов назад
1 052
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
12 часов назад
1 764
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
5 705
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
9 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: полиция останавливает водителей на Московском шоссе
Полицейские также следят за водителями, которые устраивают дрифт. Рязанцев попросили сообщать о нарушениях по номерам телефона 29-74-54 и 29-74-64.

Вечером в пятницу, 22 января, полиция проверяет тонировку на автомобилях у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Рязанской области.

Полицейские также следят за водителями, которые устраивают дрифт.

Правоохранители выявили несколько нарушений светопропускаемости стекол авто. Нарушителей привлекли к административной ответственности. С водителями провели профилактические беседы.

Рязанцев попросили сообщать о нарушениях по номерам телефона 29-74-54 и 29-74-64.