В Шиловском районе «ГАЗель» столкнулась с «КамАЗом»

ДТП произошло в четверг, 21 января, в 19:10 в Шиловском районе на 106-м километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». Есть пострадавший.

В Шиловском районе столкнулись «ГАЗель» и «КамАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 21 января, в 19:10 в Шиловском районе на 106-м километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород». По предварительной информации, 34-летний рязанец на «ГАЗели» превысил скорость и столкнулся с «КамАЗом» с полуприцепом, которым управлял 50-летний житель Кирова.

Водителя «ГАЗели» госпитализировали. Проводится проверка.