В Рязанской области разыскивают четырех миллионеров

«Столото» разыскивает в Рязанской области четырех миллионеров. По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» пятеро жителей региона выиграли по миллиону рублей.

«Столото» разыскивает в Рязанской области четырех миллионеров. По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» пятеро жителей региона выиграли по миллиону рублей. Один из победителей обратился за деньгами, остальные — нет.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович пояснила, что победители могут обратиться за выигрышем в течение полугода, в случае уважительной причины — в течение трех лет.

«В целом ситуация, когда победители обращаются за выигрышем через месяц или даже больше, нормальная. Особенно в январе, когда многие уезжают отдыхать на праздники за город, а по приезде забывают проверить билеты», — пояснила Варвара Басанович.

Она призвала рязанцев, участвовавших в новогоднем розыгрыше проверить свои билеты. Невостребованные выигрыши отправят в бюджет страны.

Отмечается, что еще шестеро рязанцев выиграли по 706 577 рублей.