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В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации для переболевших COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что тем, кто переболел не стоит торопиться с прививкой. Голикова заявила, что повторное заражение встречается редко.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут привиться от коронавируса те, кто перенес COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Доктор» сообщил член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает РИА Новости.

Специалист заявил, что перенесшие коронавирус могут не прививаться минимум до осени.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что тем, кто переболел не стоит торопиться с прививкой.

Она напомнила, что хоть после выздоровления уровень антител в организме снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. Голикова заявила, что повторное заражение встречается редко.

Отмечается, что в России можно привиться «Спутником V», созданным Национальным центром Гамалеи совместно с РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека.