В Горроще появился новый пешеходный переход
Нерегулируемый переход теперь есть на пересечении улицы 9-я Линия с улицей Островского в районе разворотного круга троллейбусов №5.Отмечается, что разметку нанесут с наступлением строительного сезона.
В Горроще появился новый пешеходный переход. Об этом в пятницу, 22 января,
Нерегулируемый переход теперь есть на пересечении улицы 9-я Линия с улицей Островского в районе разворотного круга троллейбусов №5.
Отмечается, что разметку нанесут с наступлением строительного сезона.